У ЗСУ пояснили ситуацію щодо захоплення росіянами села Крохмального на Харківщині

Вранці від аналітиків Інституту досліджень війни з'явилася інформація, що 20 січня російські війська просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне.

Речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що у районі села Крохмального Харківської області Сили оборони відійшли на запасні позиції, аби зберегти життя бійців.

Про це він сказав у ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Крохмальне — це населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Будемо говорити, це 5 будинків... І ці 5 будинків були зруйновані російським агресором. Відповідно, наша основна мета — вберегти життя українських захисників. Їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу запасні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають ворогу просуватись далі", — сказав Фітьо.

Речник нагадав, що лінія фронту щоденно зміщується, а "те, що відбулося явище тимчасове". Село вже було окуповане росіянами на початку повномасштабного вторгнення, Сили оборони відбили територію під час харківського наступу.