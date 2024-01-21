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Новий міністр культури Словаччини скасувала заборону на співробітництво з Росією та Білоруссю у галузі культури

Попередня міністерка культури Словаччини Наталія Міланова після повномасштабного вторгнення РФ в Україну заборонила підконтрольним організаціям співпрацювати з Росією та Білоруссю.

Новий міністр культури Словаччини скасувала заборону на співробітництво з Росією та Білоруссю у галузі культури
Міністр культури Словаччини Мартіна Шимковічова
Фото: Facebook/Martina Šimkovičová

Новий міністр культури Словаччини Мартіна Шимковічова скасувала заборону на співробітництво з Росією та Білоруссю у галузі культури, повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Pravda.Správy.

"У світі існують десятки військових конфліктів. На нашу думку, митці та культура не повинні платити за це", – прокоментували рішення Шимковічової в міністерстві.

2 березня 2022 року попередня міністерка культури Словаччини Наталія Міланова ухвалила рішення про заборону усім підконтрольним організаціям та їхнім працівникам співпрацювати з Росією та Білоруссю.

Зазначимо, що новий проросійський уряд Словаччини прийшов до влади восени 2023 року на чолі з Робертом Фіцо. Він відзначився низкою антиукраїнських заяв. Нещодавно Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО. Прем'єр Словаччини вважає, що вступ України в НАТО може стати "фундаментом третьої світової війни".

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