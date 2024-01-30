У Дніпрі затримали бойовика, який “навів” ракету на об’єкт міста у грудні минулого року

Також він шпигував за українською ППО. Йому загрожує 15 років тюрми.

СБУ повідомила про затримання бойовика-рецидивіста, який, за даними спецслужби, шпигував за українською ППО та готувався до "евакуації" в Луганськ.

Зазначається, що за вказівкою російської спецслужби цей фігурант намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони. Також зловмисник відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об’єктах, розташованих у місті.

Встановлено, що за його "наведенням" окупанти обстріляли один із об’єктів обласного центру під час повітряної атаки РФ 29 грудня 2023 року.

За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську картку гроші від загарбників.

У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, фсб обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганщини.

Втім співробітники СБУ завадили зловмиснику втекти від правосуддя і затримали його у власному помешканні.

За даними слідства, затриманим є уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях терористичної організації "ЛНР".

Ще до початку повномасштабного вторгнення він оселився у Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ.

Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв’язкового". Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України.

Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість та приховано здійснював фото- і відеофіксацію важливих об’єктів на камеру власного телефону.

Під час обшуку у помешканні затриманого виявили смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали 18-річного хакера за коригування обстрілів окупантів по місту та підготовку кібератак. Слідство встановило, що за наведенням фігуранта окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі обласного центру. Серед постраждалих об’єктів була місцева лікарня. Наразі фігурант знаходиться під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.