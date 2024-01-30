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​На Одещині викрили правоохоронців, які переправляли ухилянтів у Молдову

Ціна "послуги" складала по 7 000 доларів за клієнта. 

​На Одещині викрили правоохоронців, які переправляли ухилянтів у Молдову
Правоохоронці допомагали виїхжджати з України ухилянтам
Фото: ДБР

В Одеській області повідомили про підозру членам організованої групи, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця.

Про таке повідомила пресслужба ДБР.

Як йдеться у повідомленні, підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я. 

Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон. Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова.

На Одещині правоохоронці допомагали ухилянтам тікати у Молдову
Фото: ДБР
На Одещині правоохоронці допомагали ухилянтам тікати у Молдову

Зловмисники оцінювали свої "послуги" у 7 тис. доларів США з кожного "клієнта".

Бюро задокументувало чотири факти, коли військовозобов’язані скористались послугами ділків, проте встановлюють і інших "клієнтів".

Членам угрупування повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

ПІдозрюваним загрожує покарання до 9 років позбавлення волі.

  • Нещодавно на кордоні із Молдовою викрили чергову схему для виїзду ухилянтів. Водій автобуса намагався перевезти "незадекларованого" пасажира. 
  • У січні СБУ заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.  Сере затриманих – колишній радник глави адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного ухилянта заробляли до 10 тис. доларів.
  • Минулого року прикордонники викрили понад 220 груп, які переправляли ухилянтів за кордон. Понад 1,4 тисячі осіб отримали підозри у вчинені кримінальних правопорушень щодо перетину кордону. 
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