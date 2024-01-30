​На Одещині викрили правоохоронців, які переправляли ухилянтів у Молдову

Ціна "послуги" складала по 7 000 доларів за клієнта.

В Одеській області повідомили про підозру членам організованої групи, які переправляли ухилянтів за кордон. Незаконну схему заробітку на військовозобов’язаних організував підприємець, залучивши до оборудки двох правоохоронців та місцевого мешканця.

Про таке повідомила пресслужба ДБР.

Як йдеться у повідомленні, підприємець займався пошуком охочих за гроші незаконно перетнути кордон та підробляв для них документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я.

Правоохоронці забезпечували формальний огляд та пропускали чоловіків з липовими довідками через державний кордон. Четвертий учасник групи, який є багатодітним батьком, на власному авто перевозив ухилянтів у Республіку Молдова.

Фото: ДБР На Одещині правоохоронці допомагали ухилянтам тікати у Молдову

Зловмисники оцінювали свої "послуги" у 7 тис. доларів США з кожного "клієнта".

Бюро задокументувало чотири факти, коли військовозобов’язані скористались послугами ділків, проте встановлюють і інших "клієнтів".

Членам угрупування повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

ПІдозрюваним загрожує покарання до 9 років позбавлення волі.