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Вранці росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, загинула жінка

Пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівка.

Вранці росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, загинула жінка
Авдіївка, ворожий обстріл, 30 січня 2024
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Внаслідок обстрілу Авдіївки загинула одна людина, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Близько 10 ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула 47-річна жінка. 

Пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівка.

За даними Філашкіна, на місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Нагадаємо, у Мирнограді на Донеччині вночі 30 січня росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю, внаслідок чого одна людина загинула, що одна отримала поранення. На момент удару в готелі перебували близько 30 людей.

Всього за минулу добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

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