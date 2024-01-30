Внаслідок обстрілу Авдіївки загинула одна людина, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько 10 ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула 47-річна жінка.

Пошкоджено декілька приватних будинків і багатоповерхівка.

За даними Філашкіна, на місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Нагадаємо, у Мирнограді на Донеччині вночі 30 січня росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю, внаслідок чого одна людина загинула, що одна отримала поранення. На момент удару в готелі перебували близько 30 людей.

Всього за минулу добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини.