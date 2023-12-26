Прикордонники викрили понад 220 груп, які переправляли ухилянтів за кордон

З початку повномасштабної війни та введення воєнного стану найбільш поширеним порушенням на кордоні є незаконний перетин та переправлення ухилянтів.

"З початку цього року прикордонники викрили понад 220 протиправних груп, які спеціалізувалися на трансфері українських чоловіків за кордон", – розповіли у ДПСУ.

У відомстві кажуть, що, порівняно із минулим роком, порушень стало менше.

Цього року було розпочато більш як 1,6 тис. кримінальних проваджень і понад 1,4 тисячі особам оголошені підозри у вчинені кримінальних правопорушень, переважно пов’язаних з незаконним переправлянням осіб та підробкою документів.

Прикордонники зазначають, що за справами, пов’язаними зі спробами незаконного перетинання кордону чоловіками, від початку 2023 року суди винесли обвинувальні вироки більше 310 особам, а від запровадженння воєнного стану за такі злочини обвинувальні вироки отримали понад 730 осіб.

Більшість порушників за спроби незаконного перетинання кордону затримують поза пунктами пропуску. Нерідко організатори незаконного трансферу направляють підопічних небезпечними маршрутами, які пролягають через важкопрохідні ліси, гори, глибокі та швидкі ріки.

У пунктах пропуску ухилянти переважно намагаються імітувати наявність підстав легального виїзду. Прикордонники щоденно відмовляють в перетині кордону на виїзд близько 100 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не дотримуються умов перетину.

Більшість чоловіків, які перетинають кордон – близько 45-50 % – це водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і які внесені у систему "Шлях". Проте, як кажуть у ДПСУ, таких чоловіків ретельно перевіряють спільно з іншими відомствами.

У випадку виявлення порушення законодавства до відповідальності притягуються не лише чоловіки, які намагаються незаконно виїхати, а й функціонери нелегальних схем, а також підприємства. Загалом, за зловживаннями системою «Шлях» за інформуванням прикордонників Укртрансбезпекою тимчасово скасовано доступ до системи 85 ліцензіатам.