Завдяки Армії дронів знищили ще 391 опорний пункт росіян

Також у ворога поменшало техніки та озброєння.

Завдяки Армії дроні минулого тижня знищили ще 391 опорний пункт ворога. Ударні роти безпілотників вразили також 58 бойових броньованих машин, 31 танк і 36 гармат.

Про це віцепрем'єр-міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook. Згідно зі звітом, який він опублікував, у росіян також поменшало на 36 гармат і шість САУ.

Фото: Михайло Федоров у Facebook