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Завдяки Армії дронів знищили ще 391 опорний пункт росіян

Також у ворога поменшало техніки та озброєння. 

Завдяки Армії дронів знищили ще 391 опорний пункт росіян
Фото: Михайло Федоров у Facebook

Завдяки Армії дроні минулого тижня знищили ще 391 опорний пункт ворога. Ударні роти безпілотників вразили також 58 бойових броньованих машин, 31 танк і 36 гармат.

Про це віцепрем'єр-міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook. Згідно зі звітом, який він опублікував, у росіян також поменшало на 36 гармат і шість САУ.

Фото: Михайло Федоров у Facebook

  • Державна програма Армія дронів почала формуватися влітку 2022. Вона включає закупівлю безпілотників, їх ремонт і заміну та курси навчання пілотів. Допомогти проєкту можна на сайті UNITED24. Армія дронів є проєктом Генштабу, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації. 
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