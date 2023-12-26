Завдяки Армії дронів знищили ще 391 опорний пункт росіян

Завдяки Армії дроні минулого тижня знищили ще 391 опорний пункт ворога. Ударні роти безпілотників вразили також 58 бойових броньованих машин, 31 танк і 36 гармат.
Про це віцепрем'єр-міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Facebook. Згідно зі звітом, який він опублікував, у росіян також поменшало на 36 гармат і шість САУ.
- Державна програма Армія дронів почала формуватися влітку 2022. Вона включає закупівлю безпілотників, їх ремонт і заміну та курси навчання пілотів. Допомогти проєкту можна на сайті UNITED24. Армія дронів є проєктом Генштабу, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації.