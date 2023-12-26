У Хмельницькій області вночі збили безпілотник

Даних про пошкодження немає.

Цієї ночі у Хмельницькій області вночі збили російський безпілотник.

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил. Інформації про пошкодження і поранених немає, зазначили в ОВА.

"Цієї ночі окупанти спрямували один безпілотник типу «Shahed» на Захід країни. В результаті бойової роботи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» збито 1 «шахед» у Хмельницькій області", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.