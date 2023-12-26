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У Хмельницькій області вночі збили безпілотник

Даних про пошкодження немає. 

У Хмельницькій області вночі збили безпілотник
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Цієї ночі у Хмельницькій області вночі збили російський безпілотник. 

Про це повідомили в Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил. Інформації про пошкодження і поранених немає, зазначили в ОВА.

"Цієї ночі окупанти спрямували один безпілотник типу «Shahed» на Захід країни. В результаті бойової роботи протиповітряної оборони повітряного командування  «Захід» збито 1 «шахед» у Хмельницькій області", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

  • Хмельницька область зазнала російської атаки і вдень 24 грудня. Тоді теж збили ворожий безпілотник.
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