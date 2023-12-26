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Російський ВДК знищили ракетами з авіації, – Повітряні сили

Всього в ніч на 26 грудня окупанти запустили 19 "шахедів".

Російський ВДК знищили ракетами з авіації, – Повітряні сили
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Російські війська вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. 

Із 18.30 25 грудня по 03.00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу «"Shahed", – повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За інформацією, всього зафіксували пуски 19 "шахедів" із Балаклави, що в Криму та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Також близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту "Новочеркаськ" в районі Феодосії. 

Місцеві в соцмережах писали, що корабель вибухнув у порту Феодосії близько 3 ночі. Окупанти традиційно заявляли про "роботу ППО". Рух кримським мостом перекривали. 

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