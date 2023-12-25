Цього тижня заплановано відкрити шляхопровід поблизу Ніжина на Чернігівщині

Шляхопровід зруйнували на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На трасі поблизу Ніжина, котра забезпечує сполучення Чернігівської області з Київщиною та Сумщиною, добігає кінця відбудова шляхопроводу через залізницю. Цього тижня заплановано відкрити рух транспорту по ньому.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Завершені роботи з асфальтування штучної споруди. Минулого тижня уклали верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону”, - йдеться у повідомленні.

Довжина шляхопроводу складає 60 метрів.Він матиме дві смуги руху та відповідатиме сучасним транспортним навантаженням.

Шляхопровід поблизу Ніжина зруйнували під час активних бойових дій у лютому – березні 2022 року. Після деокупації області проїзду тут немає, транспорт іде в об’їзд дорогами місцевого значення через села.