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Цього тижня заплановано відкрити шляхопровід поблизу Ніжина на Чернігівщині

Шляхопровід зруйнували на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

Цього тижня заплановано відкрити шляхопровід поблизу Ніжина на Чернігівщині
Фото: Пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

На трасі поблизу Ніжина, котра забезпечує сполучення Чернігівської області з Київщиною та Сумщиною, добігає кінця відбудова шляхопроводу через залізницю. Цього тижня заплановано відкрити рух транспорту по ньому.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Завершені роботи з асфальтування штучної споруди. Минулого тижня уклали верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону”, - йдеться у повідомленні.

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Довжина шляхопроводу складає 60 метрів.Він матиме дві смуги руху та відповідатиме сучасним транспортним навантаженням.

Шляхопровід поблизу Ніжина зруйнували під час активних бойових дій у лютому – березні 2022 року. Після деокупації області проїзду тут немає, транспорт іде в об’їзд дорогами місцевого значення через села.

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