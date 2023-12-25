Протягом тижня Нацгвардія знищила 21 танк та 47 ворожих броньованих машин

Нацгвардійці за тиждень ліквідували 40 гаубиць та 34 бліндажі окупантів.

Національна гвардія України цілодобово нищить окупантів на східному та південному напрямках.

Як повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, лише протягом минулого тижня Нацгвадії вдалося ліквідувати:

21 танк

6 БТР

10 БМД

47 бойових броньованих машин

41 одиницю автомобільної техніки

РСЗВ

ЗРК

5 мінометів

4 склади боєкомплекту

3 системи відеоспостереження

Також Нацгвардія влучно та ефективно наносила удари по ворожій артилерії та місцях укриття противника. Зокрема, бійці знищили 40 гаубиць та 34 бліндажі.

Нещодавно на Запорізькому напрямку нацгвардійці знищили БпЛА "Ланцет" із автомата. За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомата Калашникова майже неможливо.