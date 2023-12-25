На Софійському соборі у Києві встановили відреставровані хрести

У Києві на Софійський собор до Різдва повернули відреставровані хрести.

Як повідомили на сторінці Національного заповідника "Софія Київська", на куполи собору повернули 5 відреставрованих хрестів, які демонтували на початку грудня.

Наразі шість із семи хрестів на куполах Святої Софії реставрували і позолотили. Також зробили нові кріплення та конструктивні елементи.

Перший заступник гендиректора Нацзаповідника "Софія Київська" Вадим Кириленко повідомив, що п’ять хрестів відновили протягом місяця, їх почали повертати на бані Софійського собору 20 грудня. Один із хрестів, зірваний буревієм, замінили у ще 2022 році.

Фото: Вадим Кириленко, Фейсбук

Найближчим часом майстри візьмуться за відновлення центрального хреста. Його відновлення винесли в окрему програму реставрації, оскільки, як виявилось, конструктивні елементи хреста – 70-х років, а облачення старіше, про що не вказано у жодному архівному документі.

Як повідомив перший заступник гендиректора Нацзаповідника, знімуть центральний хрест 27 грудня і реставруватимуть 4-5 місяців за кошти меценатів. Точна вартість робіт стане відомою після того, як хрест знімуть.

Фото: Вадим Кириленко, Фейсбук

У заповіднику наголошують, що кошти на реставрацію виділили меценати України та Португалії. З держбюджету ці потреби не фінансували, однак виділяли 2 мільйони гривень на ліквідацію аварійного стану куполів і хрестів.

Що відомо про реставрацію: