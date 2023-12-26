Залужний прокоментував варіант електронних повісток: "Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях"

Головнокомандувач ЗСУ підтримує будь-який спосіб забезпечення необхідної кількості мобілізованих людей.
Зокрема і електронні повістки. Про це Валерій Залужний сказав на брифінгу, передає УП.
Журналістка запитала, як буде виглядати вручення повісток електронним способом.Залужний зазначив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.
"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів", – сказав він.
- Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що повісток у "Дії" "не буде ніколи". Водночас міністр оборони Рустем Умєров у інтерв'ю "Суспільному" говорив, що влада розглядає як варіант електронне сповіщення про необхідність завітати до ТЦК.
- Тим часом Зеленський заявляв, що військові просили його мобілізувати ще 450-500 000 людей, аби мати змогу боротися з російським нападом. Залужний сказав, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.
- Днями в Раді розповіли про нові правки до закону про мобілізацію – документу, робота над яким триває вже протягом декількох місяців. У законопроєкті щодо мобілізації пропонують скасувати строкову службу та звільнити строковиків, відправивши їх у мобілізаційний ресурс з 25 років. Також пропонують зобов'язати стати на військовий облік усіх громадян незалежно від статі віком від 18 до 60 років. Жінок пропонують мобілізувати лише за їхнім бажанням. Розглядати цей законопроєкт мають 10 січня.