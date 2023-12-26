Залужний прокоментував варіант електронних повісток: "Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях"

"Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів".

Головнокомандувач ЗСУ підтримує будь-який спосіб забезпечення необхідної кількості мобілізованих людей.

Зокрема і електронні повістки. Про це Валерій Залужний сказав на брифінгу, передає УП.

Журналістка запитала, як буде виглядати вручення повісток електронним способом.Залужний зазначив, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає навіть можливості оцінити, який спосіб краще.

"Ми раді любому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів", – сказав він.