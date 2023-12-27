Головне за ніч та ранок середи, 27 грудня: 30 відбитих штурмів під Авдіївкою, наслідки атаки "шахедів" на півдні

Цієї ночі росіяни атакували ударними безпілотниками Shahed із двох напрямків: Балаклави – окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська – Краснодарський край (РФ).

Зафіксовано пуски 46 Shahed-136/131, які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня. Силам оборони вдалося збити 32 безпілотники, повідомили в Повітряних силах.

"Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях", – йдеться у повідомленні.

Сили оборони півдня України повідомили, що вночі було 2 хвилі атак “шахедами” з інтервалом в 15 хвилин, які склали 7 годин напруженої бойової роботи.

Силами протиповітряної оборони знищено 17 дронів-камікадзе: 12 на Одещині, 3 на Миколаївщині, 2 на Вінниччині.

Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру. Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов.

Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

За даними Офісу генпрокурор, загинули двоє людей. В ОВА уточнили, що одна людина загинула на місці, а ще один чоловік помер унаслідок поранень у лікарні. Підліток залишається в лікарні, жінка і чоловік лікуються амбулаторно.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав вісьмох ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського та Невельського.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п'яти зенітно-ракетних комплексах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, 14 танків, 17 бронемашин, 10 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 35 5750 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у інтерв’ю ВВС повідомив, що сьогодні противник активізувався на всіх ділянках фронту.

“Десь він визначив напрямок головного удару, десь відволікаючий. Так от, стосовно Авдіївки – вона перебуває в напрямку головного їхнього удару. Мар'їнка – це інший напрямок. Новомихайлівка – це, наприклад, відволікаючий напрямок. Новопавлівський напрямок теж має свою мету”, – пояснив генерал.

Щодо ситуації навколо Роботиного, генерал зауважив, що це та ділянка місцевості, де ворог мав втрати в території, де сьогодні він давить, проводить активні штурмові дії.

“Але під час наступу ворога на любій ділянці, повірте мені, є як позитивні, так і негативні наслідки для них. Вони намагаються досягти успіху, а для нас важливо утриматися і дати чіткий відпір”, – сказав Тарнавський.

Зазначимо, також Тарнавський повідомив, що російська армія багато запозичає в української, швидко навчається і копіює найбільш ефективні дії. Крім того, ворог нарощує застосування дронів-камікадзе.

Генерал звернув увагу, що на фронті активізувалася робота радіоелектронна – і дрони-камікадзе, і спостереження: “Це війна майбутнього”.

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