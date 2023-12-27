Велика проблема – це боєприпаси різних видів і майже всіх номенклатур, – Тарнавський

Відсутність боєприпасів різних видів залишається проблемою для Сил оборони. Також є проблема з наведенням далекобійних боєприпасів під час контрбатарейної боротьби, сказав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у інтерв'ю BBC Україна.

Росіяни знають наші можливості щодо дальності ураження і розмістили свої артилерійські підрозділи там, де ми не можемо на них впливати. Також вони швидко розвивають засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливлює застосування нами високоточної зброї на великій дальності.

"Особливо хочу сказати, що для боротьби з повітряним противником актуальним питанням є постачання зенітних ракетних комплексів типу Stormer, Avenger, Stinger. Тобто якщо є навіть невелика перевага в повітрі – це вже перевага противника над наземним компонентом. А в умовах значного збільшення застосування противником безпілотних літальних апаратів – зокрема FPV-дронів – є необхідність у забезпеченні наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби. Ми застосовуємо – вони протидіють засобами РЕБ. Вони застосовують – ми протидіємо. Тому у нас є в цьому напрямку проблеми. Для продовження наступальних штурмових дій ми хотіли б мати ті засоби, які дають можливості розміновувати ділянки місцевості. Знаєте, скільки б цього не було – його все мало", – сказав Тарнавський.

Стосовно артилерії він додав, що дуже гостро стоїть питання щодо боєприпасів для артилерійських систем 122 і 152 міліметрів.

Тарнавський вважає, що винищувачі F-16 допоможуть, але потрібно розвивати інші напрямки.

"Переваги в повітрі не було не тому, що не було F-16, а через те, що там є інші фактори. От я сказав, що є сили та засоби, яких ми, на жаль, не мали на той момент для протидії повітряним силам РФ. Це і зараз залишається у нас. Це одна з головних причин – завдання ударів як авіацією, так і дронами-камікадзе. І я думаю, з набуттям цих засобів Повітряні сили стануть сильнішими, а ми будемо більш активними за їхньої підтримки", – сказав він.

З браком боєприпасів Україна зіткнулася від початку повномасштабної війни. Союзники надають допомогу, однак необхідної кількості не має. ЄС обіцяв поставити Україні мільйон боєприпасів до весни 2024, втім постачання менші, ніж за планом.