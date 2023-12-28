На зимові свята Національна поліція України посилить заходи безпеки.

"30 тисяч поліцейських забезпечать правопорядок на різдвяні та новорічні свята", – повідомили у поліції.

Усі поліцейські наряди будуть передислоковані та наближені до місць, де знаходитимуться святкові ялинки та відбуватимуться релігійні заходи.

За словами очільника відомства Івана Вигівського, до повномасштабного вторгнення Росії в середньому на добу заступало на службу 4500 нарядів поліції, зараз ця цифра складає близько 7000 нарядів, а це близько 21 тисячі поліцейських.

Також поліцейські наголошують на забороні феєрверків та салютів. "Вибухів, впевнений, всім і так вистачає. Минулого року у нас було декілька фактів запуску феєрверків – особи були встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності, провадження скеровані до суду", – зазначив Вигівський.

Тим часом у Київській області з 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року посилюють контрдиверсійні та безпекові заходи. Зокрема,збільшують кількість блокпостів. Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо.