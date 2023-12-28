Через російські обстріли у Херсонській області загинула людина

Російська армія продовжує обстрілювати Херсонщину. За минулу добу противник здійснив по області 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення", – повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Прокудін зазначав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та медичну установу у Бериславі.
- Нещодавно внаслідок ударів по Херсонській області загинули троє, поранені 16 людей. Ворог вдарив по цивільних об'єктах, зокрема вокзалу.
- Також через російські обстріли 70% абонентів Херсона залишились без світла.