Через російські обстріли у Херсонській області загинула людина

За добу окупанти 80 разів обстрілювали Херсонщину з різних видів озброєння.

Російська армія продовжує обстрілювати Херсонщину. За минулу добу противник здійснив по області 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення", – повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін зазначав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та медичну установу у Бериславі.