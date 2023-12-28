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Через російські обстріли у Херсонській області загинула людина

За добу окупанти 80 разів обстрілювали Херсонщину з різних видів озброєння. 

Через російські обстріли у Херсонській області загинула людина
Олександр Прокудін
Фото: Олександр Прокудін

Російська армія продовжує обстрілювати Херсонщину. За минулу добу противник здійснив по області 80 обстрілів, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 отримали поранення", – повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Прокудін зазначав, що російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області та медичну установу у Бериславі.

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