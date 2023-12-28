ЗСУ за добу ліквідували 42 ворожі бойові броньовані машини, – Генштаб

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За добу на фронті російська окупаційна армія втратила близько 920 осіб особового складу.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:

особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб / persons,

танків ‒ 5940 (+27) од,

бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,

артилерійських систем – 8391 (+15) од,

РСЗВ – 935 (+1) од,

засоби ППО ‒ 617 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),

крилаті ракети ‒ 1620 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.