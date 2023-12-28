ЗСУ за добу ліквідували 42 ворожі бойові броньовані машини, – Генштаб

За добу на фронті російська окупаційна армія втратила близько 920 осіб особового складу.
Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:
- особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб / persons,
- танків ‒ 5940 (+27) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,
- артилерійських систем – 8391 (+15) од,
- РСЗВ – 935 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 617 (+1) од,
- літаків – 329 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),
- крилаті ракети ‒ 1620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)
Дані уточнюються.
- В ніч на 28 грудня Повітряні сили знищили сім із восьми ударних безпілотників.
- За добу на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога. Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.