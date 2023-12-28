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ЗСУ за добу ліквідували 42 ворожі бойові броньовані машини, – Генштаб

Захисникам вдалося знищити 920 окупантів.

ЗСУ за добу ліквідували 42 ворожі бойові броньовані машини, – Генштаб
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За добу на фронті російська окупаційна армія втратила близько 920 осіб особового складу.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно:

  • особового складу ‒ близько 356670 (+920) осіб / persons,
  • танків ‒ 5940 (+27) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11015 (+42) од,
  • артилерійських систем – 8391 (+15) од,
  • РСЗВ – 935 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 617 (+1) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 1620 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11180 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1247 (+7)

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

  • В ніч на 28 грудня Повітряні сили знищили сім із восьми ударних безпілотників.
  • За добу на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога. Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
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