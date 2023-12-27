Наступного року планується запустити серійне виробництво українських снарядів 155-го калібру, - Камишін

Дослідні зразки 155-мм снарядів українського виробництва вже проходять випробування, наступного року планується запустити їх серійне виробництво.
Про це розповів міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін під час брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік".
Міністр уточнив, що виробництво залежить від постачальників порохів натівського стандарту, які в Україні не виготовляються.
"Частину елементів ми освоїли. Але, на жаль, в цьому калібрі ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи Україна не виробляла", - наголосив Камишін.
- Порівняно із весною 2023 року українські оборонні заводи збільшили виробництво бронетехніки у 5 разів. Зокрема, випуск українських САУ "Богдана" збільшився до 6 одиниць на місяць і цю цифру планують збільшувати.
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