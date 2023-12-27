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Наступного року планується запустити серійне виробництво українських снарядів 155-го калібру, - Камишін

Виробництво залежить від постачальників порохів натівського стандарту.

Наступного року планується запустити серійне виробництво українських снарядів 155-го калібру, - Камишін
Фото: Пресслужба Генштаба ЗСУ

Дослідні зразки 155-мм снарядів українського виробництва вже проходять випробування, наступного року планується запустити їх серійне виробництво.

Про це розповів міністр з питань стратегічної промисловості України Олександр Камишін під час брифінгу "Результати діяльності Мінстратегпрому та Укроборонпрому за 2023 рік".

Міністр уточнив, що виробництво залежить від постачальників порохів натівського стандарту, які в Україні не виготовляються.

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"Частину елементів ми освоїли. Але, на жаль, в цьому калібрі ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи Україна не виробляла", - наголосив Камишін.

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