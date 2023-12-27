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Росіяни розгорнули військові шпиталі у навчальних закладах окупованих територій

Для обслуговування окупантів завезил "волонтерів" та медиків з РФ.

Росіяни розгорнули військові шпиталі у навчальних закладах окупованих територій
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни почали облаштовувати військові шпиталі в приміщеннях місцевих будинків культури та освітніх закладах. Для обслуговування окупантів завезли "волонтерів" та медиків з РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"На ТОТ півдня зафіксовані випадки створення шпиталів у сільських будинках культури та закладах освіти, які не діють через повномасштабне вторгнення кремля. Обслуговують окупантів завезені лікарі та “волонтери” з рф", – пише підпілля.

У нацспротиві додають, що нерідко росіяни зберігають техніку й ігнорують той факт, що це цивільні об’єкти, які розташовані в безпосередній близькості до житлових приміщень.

  • У листопаді стало відомо, що окупанти обладнали нові шпиталі у цивільних лікарнях сходу України.
  • Центр національного спротиву повідомив, що ворог примушує студентів медзакладів допомагати пораненим окупантам. За відмову окупанти погрожують виключенням із навчальних закладів.
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