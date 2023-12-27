Президент Володимир Зеленський повідомив, що триває робота над новими оборонними пакетами для нашої держави.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 27 грудня.

Глава держави зазначив, що "вже доволі активно плануємо січень та лютий – міжнародні заходи, які збільшать силу України".

Зеленський відзначив знищення більшості зі 46 ворожих "шахедів", які вдалося збити нашим бійцям.

"На наступний рік маємо абсолютно чіткі цілі щодо артилерії і щодо дронів, і щодо ракет, і щодо броньованої техніки. Один із найбільших наших політичних результатів цього року – це домовленість із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо нашого спільного виробництва зброї. Створення нових виробництв. Локалізація в Україні. Розширення ремонтної бази. Усе це додає Україні і сили в захисті, і економічної сили", - сказав Президент.

Якою була військова допомога Україні від партнерів у грудні