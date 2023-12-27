Президент Володимир Зеленський повідомив, що триває робота над новими оборонними пакетами для нашої держави.
Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 27 грудня.
Глава держави зазначив, що "вже доволі активно плануємо січень та лютий – міжнародні заходи, які збільшать силу України".
Зеленський відзначив знищення більшості зі 46 ворожих "шахедів", які вдалося збити нашим бійцям.
"На наступний рік маємо абсолютно чіткі цілі щодо артилерії і щодо дронів, і щодо ракет, і щодо броньованої техніки. Один із найбільших наших політичних результатів цього року – це домовленість із партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, щодо нашого спільного виробництва зброї. Створення нових виробництв. Локалізація в Україні. Розширення ремонтної бази. Усе це додає Україні і сили в захисті, і економічної сили", - сказав Президент.
Якою була військова допомога Україні від партнерів у грудні
- Німеччина, наприклад, виділила декілька установок Gepard, боєприпаси до них і до танків Leopard 2A6 і дрони Vector. Раніше цього місяця країна передала гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206), ЗРК Patriot із запчастинами і ракети до Patriot, декілька тисяч снарядів калібру 155 мм.
- Україна отримала від Польщі самохідні міномети Rak, усього 24 машини
- Литва передала мільйони патронів та тисячі снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності. У партії допомоги також була майже тисяча складних ліжок,
- Естонія надіслала пакет військової допомоги на 80 млн євро, куди увійшли, зокрема, протитанкові ракети Javelin.
- Пентагон надав пакет допомоги на 200 млн доларів. Сюди увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання. Перед цим США виділили ще один пакет допомоги на 175 млн доларів. Він передбачав ракети АІМ-9М та АІМ-7 для ППО, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм і високошвидкісні протирадіаційні ракети.