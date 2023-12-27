Сили оборони відбили майже 30 атак окупантів на Авдіївському напрямку, - Генштаб

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж доби відбулись 49 бойових зіткнень. Ворог завдав 67 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління і 4 склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 27 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Володимирівка, Нововасилівка, Попівка Сумської області; Лосівка, Бочкове, Красне Перше Харківської області;

та артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Володимирівка, Нововасилівка, Попівка Сумської області; Лосівка, Бочкове, Красне Перше Харківської області; на Куп’янському українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та східніше Іванівки Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та східніше Іванівки Харківської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області; на Лиманському Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційного удару біля Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області;

Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційного удару біля Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському Сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.;

Сили оборони відбили 2 атаки противника поблизу Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.; на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області;

артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішних атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка;

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішних атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка; на Шахтарському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Золота Нива Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області; на Запорізькому Сили оборони відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Преображенки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області;

Сили оборони відбили 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Преображенки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Полтавка, Лугівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області; у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Берислав, Херсон та Станіслав Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного Маяку, Зміївки та Новоберислава Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.