Україна ніколи не отримувала списки депортованих дітей, – Лубінець

Російська Федерація ніколи не передавала жодних списків депортованих українських дітей. Наразі складно верифікувати дітей та дізнатися місця їхнього перебування.
Про це заявив український омбудсман Дмитро Лубінець в інтерв'ю для Укрінформу.
Лубінець зауважив, що процес верифікації депортованих українських дітей, місць їхнього перебування відбувається максимально складно.
"Або напряму, або через посередництво якихось партнерів, міжнародних організацій – таку інформацію нам не надають взагалі. Тобто я жодного разу не отримав жодної інформації про жодну українську дитину з боку російської сторони, вони її нам ніколи не надають", – заявив він.
Лубінець підкреслив, що Україні ніхто ніколи жодних списків українських дітей не передавав з території Російської Федерації.
А щодо звернення омбудсмана до спецпредставниці Генерального секретаря ООН із питань дітей і збройних конфліктів Вірджинії Гамбі, то він відповів, що в нього немає даних про те, взяла вона ці списки чи ні.
- Наразі під так званою "опікою" на території РФ перебувають 380 українських дітей. Росія приховує факти усиновлення.
- Дмитро Лубінець звернувся до спеціального представника генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей і передати їх Україні.