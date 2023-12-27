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Україна ніколи не отримувала списки депортованих дітей, – Лубінець

Українській владі складно верифікувати депортованих дітей.

Україна ніколи не отримувала списки депортованих дітей, – Лубінець
Фото: Макс Требухов

Російська Федерація ніколи не передавала жодних списків депортованих українських дітей. Наразі складно верифікувати дітей та дізнатися місця їхнього перебування. 

Про це заявив український омбудсман Дмитро Лубінець в інтерв'ю для Укрінформу.

Лубінець зауважив, що процес верифікації депортованих українських дітей, місць їхнього перебування відбувається максимально складно.

"Або напряму, або через посередництво якихось партнерів, міжнародних організацій – таку інформацію нам не надають взагалі. Тобто я жодного разу не отримав жодної інформації про жодну українську дитину з боку російської сторони, вони її нам ніколи не надають", – заявив він.

Лубінець підкреслив, що Україні ніхто ніколи жодних списків українських дітей не передавав з території Російської Федерації.

А щодо звернення омбудсмана до спецпредставниці Генерального секретаря ООН із питань дітей і збройних конфліктів Вірджинії Гамбі, то він відповів, що в нього немає даних про те, взяла вона ці списки чи ні.

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