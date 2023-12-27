Поліція проводить на Дніпропетровщині спецоперацію: невідомий у балаклаві розстріляв авто, є жертва

Трагедія трапилася близько 18-ої години на трасі Н-31.

На Дніпропетровщині триває спеціальна поліцейська операція після того, як невідомий у балаклаві розстріляв автомобіль.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Трагедія сталася 27 грудня близько 18-ої години.

За даними поліції, на трасі Н-31 невідомий у балаклаві вискочив на дорогу і здійснив декілька пострілів, попередньо з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Внаслідок поранень водій загинув на місці.

Фото: Поліція Дніпропетровської області

На місце події виїхали керівництво поліції та слідчо-оперативна група. До пошуків підозрюваного залучили всі служби відомства.