Під час обстрілу Херсона загинув 29-річний лейтенант поліції з Кіровоградщини

У нього залишилася дружина і двоє дітей.

Під час учорашнього обстрілу залізничного вокзалу в Херсоні загинув поліцейський Ігор Місюня, який допомагав пасажирам евакуюватися в укриття.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Лейтенанта поліції, що сьогодні загинув унаслідок ворожого обстрілу Херсона звали Ігор Місюня… Йому було 29 років. Службу в поліції розпочав у 2017 році у місті Долинській", – йдеться в повідомленні.

У поліцейського залишилася дружина і двоє дітей.

Як повідомлялося, вчора ввечері росіяни обстріляли вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу. Поліцейські вивели людей у безпечні місця. Двоє цивільних отримали осколкові поранення.

Внаслідок обстрілу під час евакуації людей загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Ще двоє поліцейських знаходяться в лікарні з осколковими пораненнями.

Херсонська ОВА повідомила, що росіяни обстріляли і рухомий склад УЗ.

Сьогодні потяг із херсонцями безпечно дісталися Києва за графіком – о 7:20.