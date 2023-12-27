Зеленський вважає, що закон про мобілізацію треба обговорювати публічно, а не "в кулуарах"

"Було б правильно, аби військові разом із депутатами визначились із тим, як має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони".

Президент Володимир Зеленський підтримує публічне обговорення та ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію.

Про це він заявив у вечірньому зверненні 26 грудня.

"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція – військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони. Закон – це те, що стосується всіх. Кожного в державі", – сказав Зеленський.

За його словами, буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони.

"Чекаємо на остаточний текст закону", – додав Зеленський.

Що з законом про мобілізацію