Зеленський вважає, що закон про мобілізацію треба обговорювати публічно, а не "в кулуарах"

Президент Володимир Зеленський підтримує публічне обговорення та ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію.
Про це він заявив у вечірньому зверненні 26 грудня.
"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція – військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно. А так, щоб люди розуміли, яке бачення у військового командування, які мотиви в тих чи інших правил та умов, що пропонують депутати та як розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони. Закон – це те, що стосується всіх. Кожного в державі", – сказав Зеленський.
За його словами, буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для Сил оборони.
"Чекаємо на остаточний текст закону", – додав Зеленський.
Що з законом про мобілізацію
- Пізно ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради опублікували два законопроєкти з новими правилами мобілізації, підставами для звільнення зі служби й посиленням відповідальності за військові правопорушення.
- LB.ua уже аналізував драфт базового проєкту, коли з ним працювала робоча група, до якої увійшли представники Генштабу, Міноборони, парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, а також різних фракцій.
- Зареєстрований документ передбачає можливість звільнитися за власним бажанням після 36 місяців безперервної служби, знижує призовний вік із 27 до 25 років, скасовує строкову службу й запроваджує обов’язкову базову військову підготовку з 18 років. Розсилання повісток електронною поштою та суттєві обмеження прав чоловіків, які виїхали з України, якщо ті відмовляться стати на облік у консульських установах.
- Якою буде мобілізація по-новому, зокрема, про електронні повістки й відповідальність ухилянтів, читайте в матеріалі LB.ua.
- Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про мобілізацію 10 січня 2024 року.
- На пресконференції 19 грудня президент Зеленський сказав, що до нього на Ставці звернулися військові, і вони пропонували мобілізувати близько 500 000 людей.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військове командування не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.
- Раніше Залужний також говорив, що мобілізацію треба повертати на минулий рівень. Він зазначав, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.
- За даними "Української правди", депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, а натомість відсилати до військових.
- Раніше, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, в Офісі президента Зеленського заявили, що головкому "не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті". У США натомість охарактеризували статтю головнокомандувача ЗСУ як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.