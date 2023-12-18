Залужний: Підсумки рекрутингу оцінювати ще рано

Новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути рамки, які існували.
Про це заявив журналістам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає "Інтерфакс-Україна".
"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", - сказав він.
Залужний наголосив, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.
"Його (процес мобілізації, - ред.) просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше", - додав головнокомандувач.
На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".
Як українська влада хоче залучити до війська більше людей
- 7 грудня заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.
- У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua.
- Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
- 13 грудня Olx.ua стала четвертим партнером Міноборони по рекрутингу.
Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією
- Питання мобілізації вже порушували на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент Зеленський заявив, що деякі пропозиції з цього приводу вже є, але він чекає на "комплексні рішення".
- У листопаді глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному і міністру оборони Рустемові Умєрову представити новий план із мобілізації.