Залужний: Підсумки рекрутингу оцінювати ще рано

Головнокомандувач також вважає, що процес мобілізації потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше.

Новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути рамки, які існували.

Про це заявив журналістам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", - сказав він.

Залужний наголосив, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.

"Його (процес мобілізації, - ред.) просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше", - додав головнокомандувач.

На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

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