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Залужний: Підсумки рекрутингу оцінювати ще рано

Головнокомандувач також вважає, що процес мобілізації потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше.

Залужний: Підсумки рекрутингу оцінювати ще рано
Фото: facebook.com/CinCAFU

Новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати, а в питаннях мобілізації необхідно повернути рамки, які існували.

Про це заявив журналістам головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", - сказав він.

Залужний наголосив, що зараз це проблема хлопців, котрі воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати.

"Його (процес мобілізації, - ред.) просто потрібно повернути на ті рамки, в яких вони працювали раніше", - додав головнокомандувач.

На запитання про те, як вплинуло звільнення обласних воєнкомів на ефективність мобілізації, Залужний зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Як українська влада хоче залучити до війська більше людей

  • 7 грудня заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова і генеральний директор сервісу для пошуку роботи Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу Міністерства оборони. Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. За останні тижні кількість вакансій Збройних Сил України на платформах з пошуку роботи та відгуків на них суттєво зросла і продовжує демонструвати позитивну динаміку.
  • У листопаді Міноборони повідомило, що проводитиме рекрутинг до Збройних сил через сайт Work.ua
  • Раніше Міноборони розпочало проєкт із рекрутингу з організацією Lobby X.
  • 13 грудня Olx.ua стала четвертим партнером Міноборони по рекрутингу.

    Яка ситуація з мобілізацією та демобілізацією

  • Питання мобілізації вже порушували на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Президент Зеленський заявив, що деякі пропозиції з цього приводу вже є, але він чекає на "комплексні рішення".
  • У листопаді глава держави доручив Головнокомандувачу ЗСУ Валерієві Залужному і міністру оборони Рустемові Умєрову представити новий план із мобілізації.
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