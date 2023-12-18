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"Ворог зблизька" Ч.9. "Навіщо росіянам Україна? Тут чекає тільки смерть"

Свідчення ще одного російського військовополоненого.

"Ворог зблизька" Ч.9. "Навіщо росіянам Україна? Тут чекає тільки смерть"
Осокін Олексій
Фото: Скриншот відео

Російський військовий Осокін Олексій Леонідович говорить, що з самого початку був проти війни, яку Росія розв’язала в Україні. Та його, однак, мобілізували у вересні 2022 року. В рамках проєкті “Ворог зблизька” ми публікуємо уривок свідчень військового. 

У складі 1 ОМСБр “Слов’янська” Осокіна кинула на першу штурмову лінію, він намагався уникати бойових дій, але не вдалося. У полон потрапив, коли вирушив за ешелоном з провізією уночі і загубився.

“Не варто їхати на цю війну. Навіщо росіянам Україна? В Росії й так багато своїх земель, багато територій. Оздоблювати треба свою землю, а не захоплювати чужу. Нам тут не раді. Тут на вас чекає тільки смерть”.

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