Головне за ніч та ранок понеділка, 18 грудня: 44 знищених ворожих танки, обстріли Херсонщини

У ніч на 18 грудня 2023 року російські окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарська, повідомило Командування Повітряних сил.

"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав двох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 – південніше Тоненького, Невельського та Первомайського.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 1090 російських окупантів, 44 танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні 347 160 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська за минулу добу випустили по Херсону та області 374 снаряди з різних видів зброї, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів", – написав він у Telegram.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області. У результаті російської агресії одна людина загинула.

Як повідомлялося, в неділю внаслідок обстрілу Дар'ївки на Херсонщині було поранено шістьох поліцейських.

Російські окупанти продовжують активно застосовувати диверсійно-розвідувальні групи на території Сумської, Чернігівської та Харківської областей, заявив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"За останній час найактивнішим напрямком використання ворогом диверсантів залишається Сумська область. Також за останній період бачимо активізацію на Харківському напрямку. Ми повідомляли про те, що було відбито спробу заходу ДРГ на сумському напрямку минулого тижня. Декілька днів тому було викрито ще дві ДРГ у Харківській області, але, на щастя, вчасно зреагували наші військовослужбовці, виявили ДРГ, відкрили по них вогонь, і вони відійшли за лінію державного кордону", - розповів Демченко.

Він зазначив, що дії ворога спрямовані на відволікання українських сил. "Усіма своїми діями ворог намагається показувати свою перевагу на цьому напрямку, але, власне, основне його завдання - щоб Україна тримала на напрямку кордону з Росією певну частину своїх сил для того, щоб ми не могли їх перекинути на важливіші напрямки, де ведуться повномасштабні бойові дії", - пояснив речник.

Демченко також зазначив, що українські прикордонники продовжують брати участь у боях на активних напрямках.

Більше інформації – в новині.

Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у Секторі Газі, пише Politico.

Німеччина, один із найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, яка досі виступала проти закликів до припинення вогню, у неділю змінила свої “публічні сигнали”. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до “стійкого припинення вогню” у спільній заяві зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. “Чим швидше це станеться, тим краще − потреба термінова”, − написали вони.

Урядовці підтримали Тель-Авів, заявивши, що припинення вогню не може відбутися негайно, оскільки ХАМАС все ще становить загрозу. Однак вони наголосили, що “занадто багато мирних жителів було вбито” і “ізраїльський уряд повинен зробити більше для відокремлення терористів та цивільного населення”.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна тим часом у неділю закликала до “негайного та тривалого” перемир’я. Виступаючи в Тель-Авіві під час зустрічі зі своїм ізраїльським колегою Елі Коеном, Колонна сказала, що “перемир'я має призвести до тривалого припинення вогню з метою звільнення всіх заручників і доставлення допомоги в Газу”.

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