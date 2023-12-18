Представники ветеранського руху вимагають відставки міністерки у справах ветеранів. З чим, на їхню думку, Лапутіна не впоралася

LB.ua законспектував головні аргументи учасників. Пояснюємо, з чим, на думку спільноти, Юлія Лапутіна не впоралася.

7 грудня представники ветеранського руху на спільному брифінгу висловили невдоволення діяльністю Мінветеранів. Серед спікерів — Дмитро Шатровський , ветеран, голова громради при Мінветеранів, ГСП «Рух Ветеранів України»; Неля Шастун , матір двох захисників України (один загинув, а інший пройшов полон і пережив пережив «барак 200» в Оленівці), ГО «Жінки зі Сталі»; Віра Литвиненко , мама загиблого бійця, засновниця ГО родин загиблих захисників України «Серце назовні»; Ігор Щербаков , військовий, член правління громради при Мінветеранів; Сергій Позняк , голова Асоціації підприємців-ветеранів, очільник наглядової ради інвестиційного фонду, ветеран АТО й молодший лейтенант Нацгвардії.

Міністерство запустило експериментальну програму «Помічник ветерана», але ветерани не вважають її корисною. Про доцільність послуги влучно зауважив військовий і адвокат Масі Найєм: «Дайте ветеранам зручні сервіси для їхніх потреб, а не помічника, який має розбиратися в складних сервісах».

«А хлопці, які вийшли з полону, — хто про них подбав? Ніхто. Тільки дякуючи патронатній службі “Азову” вони отримують лікування й реабілітацію. Не міністерству. А міністерство хоч знає, яка кількість тих ветеранів?» — цікавиться Неля Шастун, матір двох захисників України.

Керівництво міністерства, крім іншого, звинувачують у проваленій комунікації зі спільнотою. «Коли людина отримує цей статус, вона опиняється сам на сам з проблемами й заплутаною системою», — кажуть ветерани.

«5 грудня міністерка представила звіт — красиву презентацію без цифр, фактів і ключових показників. А от у нас є цифри згідно з їхніми відповідями на наші запити. Тож міністерство не може приховати, що провалило роботу з ветеранами. Юлія Лапутіна провалила цей напрям, її управління є неефективним і шкодить ветеранам, родинам загиблих і всім дотичним», — наголосила Богдана Левицька , членкиня правління громадської ради при відомстві, БФ «Волонтерське Об’єднання "ВЕСТА"», дружина військового.

Керівництво Міністерства у справах ветеранів не справляється з обов'язками, вважають представники ветеранської спільноти.

Реабілітація

Ігор Щербаков, військовий, підполковник Медичної служби, наголошує: в Україні досі немає дієвого механізму для ветеранів отримати послуги реабілітації — і фізичної, і психологічної.

Фото: Макс Требухов Ігор Щербаков

Стосовно психологічної — то міністерство не розробило навіть відповідних стандартів, зазначають представники громадської ради.

«Жодний міжнародний протокол надання послуг з психологічної реабілітації не використовувався, оскільки не пройшов стандартизації та імплементації в Україні, а розроблення власних стандартів Мінветеранів як уповноважений державний орган не ініціювало. Через відсутність затверджених стандартів і протоколів проведення психологічної реабілітації надання послуг із психологічної реабілітації обмежувалося в санаторно-курортних закладах лікувальною фізкультурою, фіточаєм і мінеральною водою, що, згідно з паспортом бюджетної програми, коштувало 13,4 тис. грн (середні витрати на одного постраждалого учасника)», — йдеться у звіті громадської ради.

Тим часом, судячи з відповіді на інформаційний запит громадської ради, Мінвет вважає, що це питання стосується лише Міністерства охорони здоров’я (і дійсно, МОЗу стосується теж, але Мінвет мав би координувати роботу. — LB.ua).

Також представники ветеранського руху вважають неефективним управління вже наявними центрами реабілітації. Наприклад, Мінветеранів звітує, що станом на 1 листопада ці центри надали майже 60 тис. психологічних послуг.

Фото: МОЗ

Але як сказано в офіційних відповідях декількох центрів, ледь не третина одержувачів їхніх послуг — цивільні, не причетні до ветеранської спільноти.

Сумнівна реконструкція центру в Бородянці

Окремої уваги варта історія з відновленням Центру соціально-психологічної реабілітації в смт Бородянка — пункт із плану пріоритетних дій уряду на рік.

Здати в експлуатацію його мали у вересні 2023 року. Потім Лапутіна анонсувала відкриття в жовтні. Згодом обіцяли 15 грудня. Тепер на жодних офіційних ресурсах немає інформації про початок роботи центру.

Тендерів, які стосувалися відновлення цього центру, міністерство провело на 258 296 853,62 грн. До окремих переможців у спільноти є запитання, адже фірми фігурують не в одному журналістському розслідуванні.

А від квітня 2023 року, від початку відбудови, у центрі тричі змінили керівників. І частина з них мають сумнівну репутацію, бо пов'язані з колишніми регіоналами.

Фото: Укрінформ Реконструкція Центру соціально-психологічної реабілітації в Бородянці

Наприклад, Олександр Ковальчук: у 2015 році балотувався до Кропивницької міськради від Опозиційного блоку, у 2020-му — від партії «Перемога Пальчевського», яку пов'язують з Вадимом Столаром, ексдепутатом ОПЗЖ.

Або Олег Пономаренко: з 2001 до 2012 року працював заступником директора АТ «Торговий дім Астрон» (згідно з його резюме). Ця компанія пов’язана із Сергієм Родіним і Костянтином Машненковим — вихідцями з Партії регіонів, які, як з’ясували журналісти, були тісно пов’язані з ексгенпрокурором Віктором Пшонкою.

Нинішнього в.о. директора Олексія Кравченка підозрюють у зв'язках з ТОВ «Мега-буд девелопмент», що виграло тендер на відбудову центру — його юридична адреса збігається з адресою переможця тендеру ТОВ «ВБК СТАНДАРТ». Компанії також мають пов'язаних осіб з числа бенефіціарів.

«І це страшно, що такі люди дотичні до ветеранської сфери. Причому всі ці дані ми отримали з відкритих джерел. Тобто пані Лапутіна, яка працювала в СБУ, явно могла це помітити. Тому є два варіанти: або вона так це ігнорує, що її це влаштовує, або там є спільні інтереси. Але ми не стверджуємо, це здогадки», — зазначає Богдана Левицька, дружина військового.

Фото: Макс Требухов Богдана Левицька

Дедлайни по документах

Якщо коротко — важливих документів, які мало розробити міністерство і впровадити у 2023-му, досі не існує. Їх внесли в план пріоритетних дій уряду на цей рік.

Наприклад:

у березні мали запропонувати Верховній Раді законопроєкт про реабілітацію та відновлення ветеранів війни.

Грудень — законопроєкту нема. Відповідь Мінветеранів громадській раді — інформація про наявність нормативок щодо відновлюваної терапії відсутня, а проєктів не розробляють, бо це не їхня компетенція, а МОЗу;

2023 рік — упровадження інклюзивної трирівневої системи надання безоплатної психологічної ветеранам і їхнім родинам.

6 000 лікарів первинки мали навчити надавати психологічну допомогу першого рівня; мусили укласти договори про відшкодування вартості наданих послуг з психологічної допомоги третього рівня з не менше ніж 80 надавачами послуг.

Станом на 21 листопада договорів не укладали, а послуг не надавали. На питання про навчання лікарів відправили до МОЗу;

у грудні 2023 року мали представити методички щодо організації профілактичних медичних оглядів ветеранів війни та членів їхніх сімей.

21 листопада міністерство відповіло, що методичок ще не розробили, лише «здійснюються заходи щодо створення робочої групи для напрацювання положень». І знову відсилають у МОЗ і НСЗУ.

І це лише частина того, що, судячи з планів уряду і фактичних результатів, Мінветеранів провалило цього року.

До речі, майже за всі ці проєкти відповідала Світлана Кашенець, заступниця Лапутіної, призначена в червні. До цього вона була її радницею. До цієї персони у спільноти також чимало запитань.

Фото: dduvs.in.ua Заступник міністра у справах ветеранів України Світлана Кашенець

«Вона дуже любить закордонні відрядження, але звітувати про роботу — ні. У першого заступника забрали фактично всі повноваження, а от у руки пані Світлани міністерка передала практично всі напрями роботи», — додають у громадській раді.

Створення Національного військового кладовища в Києві

Докладніше про цю історію ми писали в тексті «"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища».

Якщо коротко — у березні Мінветеранів спільно з екскерівником Мінкульту Олександром Ткаченком пообіцяло родинам загиблих захисників будувати військове кладовище в Києві, уже цієї осені мали бути перші поховання.

«Казали, що подолані всі бюрократичні процедури. Вони вимагали тільки нашої згоди. Улітку нічого не відбувалося, Лапутіна не йшла на контакт, не збирала ніяких зустрічей. Не давали пояснень. На наші листи не відповідали», — розповідає Віра Литвин, яка досі тримає вдома урну з прахом сина, бо чекала, що поховає його восени.

Фото: Макс Требухов

У серпні родичам сказали, що в Києві кладовища не буде — буде за 20 км від міста.

«Нас запросили на зустріч, де повідомили, що локація знову змінюється і це за Києвом. Нашому гніву не було меж. Тоді нам Лапутіна сказала в очі, що ми прийшли за хайпом. І після цього з нами знову припинили спілкування. Ми повірили міністерці, а замість лобіювання наших інтересів, спілкування ми отримали зневагу, ігнорування», — обурюється пані Віра.

На днях міністерство представило проєкт ескізу кладовища за 23 км від Києва. За декілька днів до того, як за локацію проголосувала Рада. Професіонали мають запитання до цього ескізу. Водночас LB.ua надіслав запит у міністерство, щоб зрозуміти, чи проводили конкурс, чи планують громадські обговорення і скільки на нього витратили.

Провалений бюджет

Інформаційна довідка про неефективне управління міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, яку склали члени громадської ради при міністерстві, містить 16 пунктів-аргументів. Шість із них стосуються розпоряджання коштами. Керівництву відомства закидають порушення бюджетного законодавства.

Фото: Мінветеранів Юлія Лапутіна

«Звертаємо увагу, що на сьогодні Мінветеранів зволікає з проведенням огляду витрат щодо соціального захисту ветеранів у частині удосконалення способу організації та надання послуг, підвищення доступності, ефективності та результативності послуг з психологічної допомоги, соціальної та професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів. Протягом 2023 року Мінветеранів не розробило відповідних порядків і звертається з проханням продовжити строк огляду витрат державного бюджету на 2024 рік», — йдеться у звіті.

Також відомство не реагувало ні на зауваження Мінфіну щодо освоєння субвенцій на місцях, ні на звіт Рахункової палати про неефективне використання коштів у 2019–2022 роках.

«За результатами аудиту встановлено факти неефективного використання коштів державного бюджету на загальну суму 182,1 млн грн (нерезультативне — 178,2 млн грн, неекономне — 3,9 млн грн), порушення бюджетного законодавства — 223,3 млн грн, законодавства про публічні закупівлі — 0,3 млн грн, інші порушення — 4,8 млн гривень», — йдеться у звіті.

Міністерство, за словами учасників брифінгу, навіть не оцінило, як виконано Державну цільову програму.

Окреме питання спільнота має до відряджень пані міністерки, адже за 2023 рік відомство витратило на це 1 713 177,36 грн, з яких 1 296 907,57 грн — на закордонні.

Утім представники громадської ради не знайшли інформації про частину відряджень Юлії Лапутіної на офіційних ресурсах міністерства.

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За словами Богдани Левицької, до громадської ради при міністерстві все ж дослухалася частина членів комітету Верховної Ради, перед яким звітувала Лапутіна.

Фото: Макс Требухов Богдана Левицька

«Найближчим часом комітет має підготувати лист до прем'єра України щодо її відставки. Це перший серйозний крок, бо вже два роки її збиралися замінити. У результаті за три роки її правління ми бачимо, що інституція просто зруйнована, а ветерани не довіряють міністерству», — додала Богдана.

Тим часом низка ЗМІ поширили інформацію, що депутати вже передали звернення прем'єру. Згодом у Мінветеранів спростували цю інформацію. Зазначаючи, що цього немає в жодному офіційному джерелі Ради.

LB.ua звернувся до Міністерства у справах ветеранів з проханням прокоментувати ті завдання, які, як зазначає громадська рада, воно провалило. Щойно отримаємо відповідь — опублікуємо.