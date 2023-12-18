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КМДА обіцяє не закривати перегін між станціями метро “Почайна” та “Тараса Шевченка”

Ремонт обіцяють виконати влітку наступного року.

КМДА обіцяє не закривати перегін між станціями метро “Почайна” та “Тараса Шевченка”
Фото: Пресс-служба КП "Киевский метрополитен"

На час виконання ремонту закриття перегону між станціями київського метро “Почайна” та “Тараса Шевченка” не планується.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Ділянка тунелів між станціями метро “Почайна” та “Тараса Шевченка” Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту”, - йдеться у повідомленні.

В КМДА уточнили, що ремонт виконають влітку наступного року.

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Також столична влада попросила представників медіа не поширювати неправдиву інформацію. 

В КП “Київський метрополітен” запевнили, що фахівці метрополітену ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках метрополітену. Це особливо стосується ділянок, побудованих у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.

Що відомо про закриття метро у Києві:

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