КМДА обіцяє не закривати перегін між станціями метро “Почайна” та “Тараса Шевченка”

На час виконання ремонту закриття перегону між станціями київського метро “Почайна” та “Тараса Шевченка” не планується.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
“Ділянка тунелів між станціями метро “Почайна” та “Тараса Шевченка” Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту”, - йдеться у повідомленні.
В КМДА уточнили, що ремонт виконають влітку наступного року.
Також столична влада попросила представників медіа не поширювати неправдиву інформацію.
В КП “Київський метрополітен” запевнили, що фахівці метрополітену ведуть постійний нагляд за станом тунельних споруд на всіх ділянках метрополітену. Це особливо стосується ділянок, побудованих у складних інженерно-геологічних і гідро-геологічних умовах.
Що відомо про закриття метро у Києві:
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8 грудня повідомили, що рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки" припинили через ремонт на “близько 6 місяців”.
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Між станціями "Деміївська" і "Теремки" можуть запустити човниковий рух. При цьому інтервал руху між поїздами становитиме до пів години.
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Комісія ТЕБ та НС вирішила впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.
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Співробітники столичної поліції в метрополітені розпочали досудове розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів Київського метрополітену.
- У "Київському метрополітені", "Метробуді" і структурних підрозділах КМДА проходять обшуки. Вони пов'язані з аварійним закриттям ділянки "зеленої" гілки метрополітену від станції "Деміївська" до "Теремків".