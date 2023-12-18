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На Бахмутському напрямку наразі перебуває 62 тисячі окупантів, - Сухопутні війська ЗСУ

За половину грудня ворог втратив тут уже майже 7700 осіб.

На Бахмутському напрямку наразі перебуває 62 тисячі окупантів, - Сухопутні війська ЗСУ
Фото ілюстративне
Фото: тг-канал Сирський

На Бахмутському напрямку наразі перебуває 62 тисячі окупантів.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо.

Він зауважив, що кількість загарбників тут майже не змінюється, вони лише підтягують резерви, аби поповнити втрати, які дуже великі.

Наприклад, за минулу добу українські бійці ліквідували 135 загарбників і 27 одиниць військової техніки, серед них - один танк і два "гради". А із 1 по 16 грудня ворог втратив на цьому напрямку 7697 осіб і тенденція йде до збільшення втрат. За листопад, за словами, Фітя, кількість убитих окупантів становила майже 11 тисяч.

На Бахмутському напрямку фіксують присутність підрозділів російських десантників, морської піхоти, а також підрозділи Z і V, які сформовані з колишніх ув'язнених”.

Фітьо підкреслив, що цей напрямок для росіян є пріоритетним, вони намагаються просувати в бік Часового Яру.

  • У вечірньому зведенні 18 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському українські воїни відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області. 
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