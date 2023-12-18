Росіяни поскаржилися, що на аеродромі "Морозовськ" уражено понад десяток їхніх літаків

Внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" у Росії уражено понад десяток російських літаків, передає "Оперативний ЗСУ" з посиланням на ворожі ЗМІ.
17 ударних БПЛА (тип встановлюється) вдарили по військовому об'єкту окупантів. Повідомляється, що сім дронів росіяни збили за допомогою ЗРПК "Панцир-С1", а 10 уразили цілі.
"Два "Су-34" не підлягають ремонту. Ще 10 дістали різні пошкодження", - йдеться в дописі.
Що відомо про атаку на "Морозовськ"
- У ніч на 17 грудня протиповітряна оборона Росії нібито знищила та перехопила 33 безпілотники. БпЛА намагалися атакувати військовий аеродром у Ростовській області, де базуються винищувачі Су-24, Су-24М, Су-34. Тут базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392).
- Згодом джерела LB.ua повідомили, що ця атака є спільною спецоперацією СБУ та ЗСУ. Ворогу завдали суттєвих збитків. У момент удару на летовищі перебувало до 20 Су-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.