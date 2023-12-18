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Окупанти планують створити концерн на базі захопленого "Азовмашу"

Окупанти намагаються створити машинобудівний завод.

Окупанти планують створити концерн на базі захопленого "Азовмашу"
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують створити “машинобудівний концерн” на базі знищеного “Азовмашу”.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У ЦНС зазначають, що окупанти намагаються відтворити промисловий потенціал регіону, який самі ж і знищили. 

"Зауважимо, що російські інженери, які прибудуть в регіон для відбудови знищеного промислового комплексу для роботи на агресора стануть ціллю для Руху Опору. Ніхто не лишиться анонімним й не втече від відповідальності", – додають у нацспротиві. 

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