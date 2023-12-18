У рівненського воєнкома конфіскували майно на майже 52 мільйони гривень

Зокрема, конфіскували 7 будинків на гірськолижному курорті та дві земельні ділянки.

Суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата битою.

Як повідомили у ДБР, загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн.

Фото: Державне бюро розслідувань

Конфіскували таке майно:

земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;

7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;

земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.

два вантажних автомобілі.

Фото: Державне бюро розслідувань

Зараз воєнком перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.