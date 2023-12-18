У рівненського воєнкома конфіскували майно на майже 52 мільйони гривень

Суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у незаконному збагаченні та побитті солдата битою.
Як повідомили у ДБР, загальна вартість переданого майна оцінюється у 51 млн 700 тис. грн.
Конфіскували таке майно:
- земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;
- 7 будинків загальною площею майже 500 кв. м на цьому ж гірськолижному курорті;
- земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м.
- два вантажних автомобілі.
Зараз воєнком перебуває під вартою без можливості внесення застави.
Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
- Розслідування щодо посадовця розпочалося ще у липні 2023 року через побиття підлеглого солдата битою. Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.
- Під час розслідування ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту зареєстрованих на далеких родичів посадовця.
- Наприкінці жовтня 2023 року ДБР повідомило воєнкому про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи.
- Крім конфіскованого, воєнком також “забув” задекларувати статки на 46 млн грн.