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​Британське Міноборони: Окупанти з підрозділів "Шторм-Z" повертаються на війну після ампутацій кінцівок

Через неналежне лікування загарбники воюють, будучи пораненими.

​Британське Міноборони: Окупанти з підрозділів "Шторм-Z" повертаються на війну після ампутацій кінцівок

Російські окупанти з підрозділів "Шторм-Z", швидше за все, повертаються на війну в Україну з незагоєними ранами та навіть після ампутацій кінцівок.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Це сталося внаслідок того, що загарбники зі "Шторм-Z", а також найманці з окупованої Донеччини і "вагнерівці" часто отримували мінімальне лікування або взагалі його не отримували. 

Британське Міноборони зазначає, що найчастіше зазнають поганого ставлення новобранці-засуджені, які становлять значну частину підрозділів "Шторм-Z". Однією з причин є те, що в’язні часто не мають документів, необхідних для доступу до військових госпіталів.

Як наслідок - відсутність належної медичної на війні перенесе адміністративний та медичний тягар безпосередньо на підрозділи росармії.

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