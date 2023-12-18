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Через нестачу боєприпасів ЗСУ змушені змінювати військові операції, – Тарнавський

На тлі скорочення допомоги від союзників українські військові зіткнулись з нестачею артилерійських снарядів.

Через нестачу боєприпасів ЗСУ змушені змінювати військові операції, – Тарнавський
Ілюстративне фото
Фото: 56 ОМПБр

Через скорочення допомоги від західних союзників ЗСУ зіткнулися із нестачею артилерійських снарядів через що деякі операції доводиться скорочувати. На деяких ділянках українські військові перейшли до оборони, а на деяких продовжують наступальні дії за допомогою маневрів.

Про це у коментарі для видання Reuters розповів командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні така проблема є по всій лінії фронту", – каже командувач.

Тарнавський  додає, що нестача артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги відчувається на полі бою.

"Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, нам недостатньо, враховуючи наші потреби. Тому ми намагаємося перерозподіляти. Ми переплановуємо завдання, які перед собою ставили, і скорочуємо їх, тому що нам потрібне відповідне забезпечення", – зазначає Тарнавський.

Виснажені українські воїни на південно-східному фронті, за словами командувача ОСУВ "Таврія", перейшли до оборони на одних ділянках, втім намагаються наступати на інших.

За словами Тарнавського, Росія змінює тактику бою, наміри ворога ж не змінилися

"Їхні наміри залишаються такі самі. Єдине, що їхні дії змінюються, змінюється тактика... атаки здійснюються постійно",  – сказав він.

Командувач наголошує, ситуація в Авдіївці змінюється "щодня і щоночі", російські війська регулярно змінюють свою тактику і, навіть, досягнули "часткового успіху на деяких ділянках на глибині близько 1,5 - 2 км".

"Я вважаю, що ми твердо утримуємо ці лінії сьогодні. Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали й не будуть дбати про свій особовий склад",  – зауважив Тарнавський.

За його словами, Україна все більше потребує засобів для захисту від російських атак безпілотниками, але Україна робить ставку на поставки західних винищувачів F-16.

"З наявністю F-16 це буде абсолютно іншим. На мій погляд, як офіцера піхоти, F-16  – це як "Мерседес" у порівнянні з "Запорожцем" , – сказав він.

  • Раніше німецький концерн Rheinmetall та “Українська оборонна промисловість” утворили спільне підприємство. Нове підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, поставленої партнерами Україні.
  • У жовтні Мінстратегпром отримав завдання представити програму забезпечення армії українською зброєю усіх видів. Зокрема, мова йшла про постійне нарощування обсягів українського виробництва зброї та техніки.
  • У грудні стало відомо, що німецький концерн планує запустити свій перший завод в Україні у 2024 році. Поки компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. 
  • Сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою спільних закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси.
  • Європейський Союз запропонує створити спеціальний фонд на загальну суму 20 млрд євро для підтримки Збройних Сил України на наступні чотири роки.
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