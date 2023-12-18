Через нестачу боєприпасів ЗСУ змушені змінювати військові операції, – Тарнавський

Через скорочення допомоги від західних союзників ЗСУ зіткнулися із нестачею артилерійських снарядів через що деякі операції доводиться скорочувати. На деяких ділянках українські військові перейшли до оборони, а на деяких продовжують наступальні дії за допомогою маневрів.
Про це у коментарі для видання Reuters розповів командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.
"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами) – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні така проблема є по всій лінії фронту", – каже командувач.
Тарнавський додає, що нестача артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги відчувається на полі бою.
"Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, нам недостатньо, враховуючи наші потреби. Тому ми намагаємося перерозподіляти. Ми переплановуємо завдання, які перед собою ставили, і скорочуємо їх, тому що нам потрібне відповідне забезпечення", – зазначає Тарнавський.
Виснажені українські воїни на південно-східному фронті, за словами командувача ОСУВ "Таврія", перейшли до оборони на одних ділянках, втім намагаються наступати на інших.
За словами Тарнавського, Росія змінює тактику бою, наміри ворога ж не змінилися
"Їхні наміри залишаються такі самі. Єдине, що їхні дії змінюються, змінюється тактика... атаки здійснюються постійно", – сказав він.
Командувач наголошує, ситуація в Авдіївці змінюється "щодня і щоночі", російські війська регулярно змінюють свою тактику і, навіть, досягнули "часткового успіху на деяких ділянках на глибині близько 1,5 - 2 км".
"Я вважаю, що ми твердо утримуємо ці лінії сьогодні. Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали й не будуть дбати про свій особовий склад", – зауважив Тарнавський.
За його словами, Україна все більше потребує засобів для захисту від російських атак безпілотниками, але Україна робить ставку на поставки західних винищувачів F-16.
"З наявністю F-16 це буде абсолютно іншим. На мій погляд, як офіцера піхоти, F-16 – це як "Мерседес" у порівнянні з "Запорожцем" , – сказав він.
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