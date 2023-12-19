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СБУ заявила про викриття ще 3 ворожих агітаторів. Серед них учасниця масових заворушень біля Печерської лаври

Агітатори називали збройну російську агресію “внутрішнім громадянським конфліктом” в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.

СБУ заявила про викриття ще 3 ворожих агітаторів. Серед них учасниця масових заворушень біля Печерської лаври
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки заявили про викриття ще трьох інтернет-агітаторів країни-агресора на Київщині та Харківщині.

“Зловмисники називали збройну агресію рф «внутрішнім громадянським конфліктом» в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть”, – йдеться в повідомленні.

Так, у Києві викрито 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври.

Під час цих подій навесні цього року вона закликала людей до опору законним діям правоохоронців. Встановлено, що ворожу агітацію фігурантка «розганяла» через власні сторінки у Фейсбуку і Телеграм із загальною аудиторією майже 5 тис. підписників.

На Київщині задокументовано протиправну діяльність мешканця Боярки, який поширював наративи Кремля про «єдину московську церкву» в Україні і тим самим намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в столичному регіоні.

Для розповсюдження провокативних дописів він адміністрував власні сторінки у Фейсбуці, Телеграмі та Вайбері, а також у заборонених «Одноклассниках» і «Вконтакте» із загальною аудиторією 5 тис. користувачів.

Також на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник написав заяву до «управління президента росії по роботі зі зверненнями громадян та організацій» на отримання громадянства країни-агресора.

У Харкові заблоковано злочинну діяльність 47-річної місцевої жительки, яка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського «воєнкора» Олександра Сладкова про війну в Україні.

Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників «Азовсталі».

Нагадаємо, у листопаді на Харківщині та Прикарпатті викрили двох прокремлівських інтернет-агітаторів. За обома фактами тривають розслідування.

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