На Херсонщині ССО спільно з морпіхами і СБУ знищили російський "Солнцепьок"

Противник неодноразово завдавав з вогнеметної системи по позиціях українських військ.

Українські військові знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", яку виявили під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО.

"Оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по ворожій цілі", – повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

Також у ССО зазначили, що із вогнеметної системи противник неодноразово завдавав ударів по позиціям Сил оборони в районі Кринок, що на лівому березі Херсонщини.

Що таке "Солнцепьок"

"Сонцепьок" – це радянська важка вогнеметна система (ТОС), призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та в фортифікаційних споруд.

Знищення відбувається шляхом впливу на мету високої температури, осколків, ударної хвилі та надлишкового тиску, що створюється при масованому застосуванні некерованих реактивних снарядів у термобаричному та димозапальному спорядженнях.