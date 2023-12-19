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​Росіяни посилюють охорону колаборантів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Тепер ті, хто допомагає ворогу, ходять у супроводі "поліцаїв".

​Росіяни посилюють охорону колаборантів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованих територіях росіяни посилюють охорону зрадників України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни для більшості населення ворог й тому безпеку своїх посіпак “визволителям” треба забезпечувати посиленою охороною. Так, окупанти взяли під охорону голів так званих “виборчих комісій”. Тепер ті, хто допомагає Кремлю імітувати окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв. Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати – такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання", - йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву закликає продовжувати повідомляти про колаборантів до чат-бота.

Нагадаємо, що  раніше на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни почали вербувати інформаторів серед місцевих безробітних.

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