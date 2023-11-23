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Бавовна у Бєлгороді: СБУ ліквідувала ТОП-зрадника з Харківщини, який втік у Росію

Зрадник Олександр Слісаренко працював в органах внутрішніх справ України.

Бавовна у Бєлгороді: СБУ ліквідувала ТОП-зрадника з Харківщини, який втік у Росію
Фото: скріншот відео СБУ

16 листопада в російському Бєлгороді трапилася "бавовна" з автомобілем, у якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. Від отриманих травм під час вибуху він помер. За інформацією наших джерел, ліквідували злочинця представники СБУ.

Він колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021-2022 роках воював за проросійські сили в Луганській області в складі спецпідрозділу «Рись». З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Причетний до звірств росіян на окупованій території. 

"СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні", – прокоментували джерела.

Нагадаємо, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ знищили ще два спостережні комплекси “Муром” російських окупаційних військ.

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