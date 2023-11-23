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Внаслідок чергового удару по Херсону поранення отримали двоє дітей та жінка

Діти отримали травми голови і тіла.

Внаслідок чергового удару по Херсону поранення отримали двоє дітей та жінка
Скріншот відео
Фото: Роман Мрочко

Внаслідок чергового обстрілу Дніпровського району Херсона поранення отримала 39-річна місцева мешканка. Про це повідомили голова МВА Херсона Роман Мрочко та Херсонська ОВА.

"По медичну допомогу звернулась 39-річна херсонка. Вона отримала поранення близько години тому під час обстрілу з боку російських військ Дніпровського району Херсона", – йдеться у повідомленні.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін додав, що внаслідок обстрілу поранення отримали двоє дітей 15-річний хлопчик та його 11 річна сестричка.

"Через російський обстріл Херсона постраждали двоє дітей. До лікарні доставили 15-річного хлопчика та його 11-річну сестричку.  У старшого – травмована голова, нога і спина, а в молодшої діагностували поранення обличчя та гостру реакцію на стрес",  – повідомив Прокудін. 

Зараз постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок ранкового удару по Херсону поранення отримала 51-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували.

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