Російський інформатор отримав 12 років ув’язнення за наведення ракет на Слов'янськ

Російського інформатора, який наводив ворожі ракети на місто Слов'янськ Донецької області, засудили до реального тюремного терміну. За інформацією СБУ зрадник завдяки голосовим повідомленням наводив ракети. За це його він отримав 12 років ув’язнення, – повідомляє Служба безпеки України.

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор спецслужб рф, який збирав розвіддані про місця базування Сил оборони на Донеччині. Зловмисник намагався виявити і передати агресору локації підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби в районі Слов’янська. Найбільше його цікавили координати штабів, зосередження військової техніки та розташування складів із озброєнням українських захисників", – йдеться у повідомленні.

Отриману інформацію він дистанційно передавав окупантам через їхніх "зв’язкових" – бойовика окремого мотострілецького полку та командира батальйону мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу ЗС РФ.

"Для передачі розвідувальних відомостей російський інформатор використовував голосові повідомлення в одному з популярних месенджерів. Таким чином він сподівався "анонімізувати" свої звіти агресору. Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки ударів по інфраструктурі регіону", – продовжують у відостві.

Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування зловмисника і затримали його у власному помешканні. У затриманого вилучели мобільний телефон, який він використовував для відправки повідомлень окупантам.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Слов’янська, який підтримував збройну агресію РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Враховуючи співпрацю зі слідством, зловмисник отримав 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, до 12 років ув’язнення засудили зрадника, який наводив ворожі ракети на ринок у Харкові. Унаслідок ворожого обстрілу ринку "Барабашово" загинув рятувальник.