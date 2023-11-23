Окупанти шукають інформаторів ЗСУ на ТОТ Запоріжжя

Окупанти продовжують шукати українське підпілля на ТОТ у Запорізькій області. Так звані військові рейди проводять серед цивільного населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У Токмаку (Запорізька область) окупанти провели рейд в пошуках інформаторів Сил Оборони, а також шукали вибухові речовини. Всього обшукали понад 300 приміщень, під час рейду ворог перекривав вулиці. Проте такі каральні заходи не принесуть росіянам успіхів, адже у москві досі не усвідомили, що вони тут вороги. Й майже кожен місцевий працює над звільненням свого рідного краю", – йдеться у повідомленні ЦНС.