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Окупанти шукають інформаторів ЗСУ на ТОТ Запоріжжя

Російські військові проводять рейди серед населення.

Окупанти шукають інформаторів ЗСУ на ТОТ Запоріжжя
Фото: EPA/UPG

Окупанти продовжують шукати українське підпілля на ТОТ у Запорізькій області. Так звані військові рейди проводять серед цивільного населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У Токмаку (Запорізька область) окупанти провели рейд в пошуках інформаторів Сил Оборони, а також шукали вибухові речовини. Всього обшукали понад 300 приміщень, під час рейду ворог перекривав вулиці. Проте такі каральні заходи не принесуть росіянам успіхів, адже у москві досі не усвідомили, що вони тут вороги. Й майже кожен місцевий працює над звільненням свого рідного краю", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму почастішали обшуки у будинках кримських татар. Зазначається, що про ці обшуки після тиску з боку ФСБ бояться говорити вголос або повідомляти адвокатів, журналістів та громадськості.

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