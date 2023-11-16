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В Криму почастішали обшуки у будинках кримських татар

Крім того, ФСБ виманює гроші у затриманих в будинку, де проходив обшук.

В Криму почастішали обшуки у будинках кримських татар
Фото: Кримськотатарський Ресурсний Центр

З тимчасово окупованого росіянами Криму все частіше повідомляють про обшуки у будинках кримських татар.

Про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Зазначається, що про ці обшуки після тиску з боку ФСБ бояться говорити вголос або повідомляти адвокатів, журналістів та громадськості.

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“У Криму працюють справжні “кишенькові люди” при ФСБ, які примушують людей мовчати, щоб не привертати увагу, і тоді затримані після обшуку будуть нібито звільнені”, - повідомляє Центр.

Крім того, за інформацією організації, ФСБ виманює гроші у затриманих в будинку, де проходив обшук.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому росіянами Криму викрали 22-річного Фархада Солієва. Його викрали люди у формі, швидше за все, співробітники ФСБ.

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