В Криму почастішали обшуки у будинках кримських татар

Крім того, ФСБ виманює гроші у затриманих в будинку, де проходив обшук.

З тимчасово окупованого росіянами Криму все частіше повідомляють про обшуки у будинках кримських татар.

Про це повідомив Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Зазначається, що про ці обшуки після тиску з боку ФСБ бояться говорити вголос або повідомляти адвокатів, журналістів та громадськості.

“У Криму працюють справжні “кишенькові люди” при ФСБ, які примушують людей мовчати, щоб не привертати увагу, і тоді затримані після обшуку будуть нібито звільнені”, - повідомляє Центр.

Крім того, за інформацією організації, ФСБ виманює гроші у затриманих в будинку, де проходив обшук.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому росіянами Криму викрали 22-річного Фархада Солієва. Його викрали люди у формі, швидше за все, співробітники ФСБ.