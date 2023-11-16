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На Житомирщині відкрили відновлений міст

На черзі ще два об’єкти на території цієї громади.

На Житомирщині відкрили відновлений міст
Фото: Народицька селищна військова адміністрація

Сьогодні, 16 листопада, в с. Славенщина Народицької громади Житомирської області відкрили відновлений міст через річку Норинь.

Про це повідомила Народицька селищна військова адміністрація.

“Будівництво здійснювалось першою окремою бригадою імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України”, - йдеться у повідомленні. 

Це вже другий об’єкт, збудований Державною спеціальною службою транспорту на території Народицької громади. На черзі ще два об’єкти.

Нагадаємо, у Броварському районі Київської області завершили капітальний ремонт мосту через річку Трубіж. Цей міст був зруйнований унаслідок повномасштабної російської агресії.

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