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ГоловнаСуспільствоПодії

Мешканця Харкова підозрюють в колабораційній діяльності

Раніше чоловік неодноразово розпочинав конфлікт на мовному ґрунті і вимагав спілкуватись із ним російською мовою. 

Мешканця Харкова підозрюють в колабораційній діяльності
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Харківські поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який ймовірно виклав в соцмережі відео з підтримкою російської воєнної агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці розповіли, що чоловік неодноразово розпочинав конфлікт на мовному ґрунті. Зокрема, він вимагав спілкуватись із ним російською мовою

“Харків - це російське місто та споконвічно знаходиться на російській землі”, - говорив підозрюваний.

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Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Як раніше повідомлялось, СБУ заявила про затримання доцента університету, який підозрюється у роботі на російське ГРУ і коригував удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.

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