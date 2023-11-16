Мешканця Харкова підозрюють в колабораційній діяльності

Харківські поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який ймовірно виклав в соцмережі відео з підтримкою російської воєнної агресії.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці розповіли, що чоловік неодноразово розпочинав конфлікт на мовному ґрунті. Зокрема, він вимагав спілкуватись із ним російською мовою.
“Харків - це російське місто та споконвічно знаходиться на російській землі”, - говорив підозрюваний.
Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.
Як раніше повідомлялось, СБУ заявила про затримання доцента університету, який підозрюється у роботі на російське ГРУ і коригував удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.