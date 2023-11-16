Мешканця Харкова підозрюють в колабораційній діяльності

Раніше чоловік неодноразово розпочинав конфлікт на мовному ґрунті і вимагав спілкуватись із ним російською мовою.

Харківські поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який ймовірно виклав в соцмережі відео з підтримкою російської воєнної агресії.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці розповіли, що чоловік неодноразово розпочинав конфлікт на мовному ґрунті. Зокрема, він вимагав спілкуватись із ним російською мовою.

“Харків - це російське місто та споконвічно знаходиться на російській землі”, - говорив підозрюваний.

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Як раніше повідомлялось, СБУ заявила про затримання доцента університету, який підозрюється у роботі на російське ГРУ і коригував удари РФ по військовій та критичній інфраструктурі обласного центру.