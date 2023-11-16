Окупанти б’ють по Херсону з окупованого лівого берега

Зараз російські військові обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомляє у Telegram начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! У Дніпровському районі міста чути вибухи. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 10:00 збройні сили ворога з артилерії знову обстріляли Херсон. Внаслідок влучання снаряду у приватний будинок загинув 67-річний чоловік. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).