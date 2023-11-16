Вранці 16 листопада близько 10:00 збройні сили ворога з артилерії знову обстріляли місто Херсон.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Внаслідок влучання снаряду у приватний будинок загинув 67-річний чоловік.
Проводяться невідкладні слідчі дії.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, уночі Сили ППО збили 16 російських безпілотників та керовану авіаційну ракету Х-59. Всього окупанти випустили 18 дронів з південно-східного напрямку.