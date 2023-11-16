У Києві затримали водійку та пасажира через дорожньо-транспортну пригоду з двома загиблими у Голосіївському районі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Внаслідок зіткнення двох автомобілей пасажир та водій «Тойоти» загинули. Інша учасниця автопригоди з місця події зникла, але її швидко розшукали поліцейські. Відомо, що водійка «Ауді» позбавлена права керування транспортними засобами. Розпочато три кримінальних провадження", - йдеться в повідомленні.

Аварія сталася 14 листопада близько 20:00 години у Голосіївському районі. Попередньо поліцейські встановили, що відбулось зустрічне зіткнення. Від отриманих травм 40-річний керманич та 39-річний пасажир автомобіля "Тойота" загинули.

Інша водійка з місця дорожньо-транспортної пригоди зникла. Для встановлення її місцезнаходження та затримання були орієнтовані усі наряди поліції.

Встановлено, що за деякий час до зіткнення знайомий жінки дозволив їй прокататися на авто знаючи, що вона перебувала напідпитку. Після ДТП чоловік та жінка втекли.

Як з’ясувалося, в червні цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за порушення правил дорожнього руху, а саме – керування автівкою у стані алкогольного сп’яніння.

Фігуранткою виявилась 20-річна місцева мешканка. Слідчі затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеню сп’яніння.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та за ч. 1 ст. 382 - невиконання судового рішення Кримінального кодексу. Їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

34-річого чоловіка також затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомлено про підозру за ст. 287 - допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 17-річний хлопець на мотоциклі збив трьох пішоходів.